Video: Top prokletá místa v České republice a na Slovensku, která lze navštívit na vlastní nebezpečí

Dodnes však existují statečné duše, které při hledání anomálních jevů zkoumají různá místa. Na území České i Slovenské republiky lze najít mnoho míst, opředených tajemnými legendami a příběhy.

Autoři videa ukázali místa, která mají nezaměnitelnou a specifickou atmosféru. Návštěvníci často hovoří o mrazivých pocitech plných zděšení a řadou nevysvětlitelných jevů.

Mezi nimi je Branišovský les, Velhartický kostel, Velká Amerika, Mariánská Čelad a Sklabinský hrad na Slovensku.

Autoři ale upozorňují, že kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní kůži a tato tajemná místa navštívit, rozhodně vám v tom nebudou bránit. Ale podotýkají, je to na vlastní nebezpečí.

Tajemná a mystická místa v Rusku

Dřív Sputnik popisoval mystická místa v Rusku, která jsou plná anomálních jevů.

Jezero Labynkyr

K tomu, abyste spatřili lochnesskou příšeru, už nemusíte jezdit do Skotska. Říká se, že jakutské jezero Labynkyr obývá obří prehistorický ještěr. Tento gigantický tvor nejen že topí a požírá dobytek a divoká zvířata, ale platí to i u lidí, kteří zavítají k jezeru. Lidé žijí poblíž jezera jen zřídka. Nejbližší obec se nachází asi 150 km od Labynkyru. Neexistuje sem žádná cesta a na místo se lze dostat pouze terénním vozem nebo vrtulníkem. Ani to však nezastaví fanoušky mystiky a tajemna.

Čertův hřbitov

Čertův hřbitov je kulatý palouček nacházející se na území Krasnojarsku. Někteří lidé tvrdí, že se jedná o pozůstatek meteoritu Tunguska, jiní uvádí, že je to důsledek obrovského podzemního požáru. Čertův hřbitov děsí již na první pohled – jde o obří spálenou skvrnu uprostřed tajgy, na které nic neroste. Také stromy na okrajích jsou spáleny. Lidé, kteří na tuto mýtinu narazili, okamžitě pocítili bolesti hlavy, měli záchvaty paniky a také halucinace. Dané místo je pokryto kostmi mrtvých zvířat. Zvířata, která se zde potulují, na místě umírají. Také ptáci, kteří nad paloukem létají, padají k zemi mrtví.

Sklepy Petrohradu

Ve 20. století prováděli vědci v Leningradu v jednom z vědeckých výzkumných ústavů experimenty v oblasti genetiky. Údajně se mělo jednat o křížení lidí, potkanů, psů a koní. Říká se, že v současné době v suterénu ústavu přebývají napůl lidé a napůl zvířata. Tito tvorové údajně útočí na náhodné cestovatele. V noci chodí po sklepeních a ráno se vždy vrací do svého útočiště.

Plató Ukok

Plató Ukok na Altaji je kultovním místem ještě z dob Skytů. Bylo zde objeveno asi 200 hrobů, přičemž nejznámějším z nich je hrobka Altajské princezny. Princezna Ak-Kadyn je strážkyní míru, předkem Altajců a ochránkyní našeho světa před zlými duchy. Pokud však bude hrob princezny poničen, pak zasáhne Altaj prokletí. V roce 1993 na místo zamířili archeologové. Uvádí se, že když byla mumie vykopána, země se třásla. A to byl jen začátek prokletí. Po vykopávkách zasáhla Altaj řada katastrof: zemětřesení, krupobití, záplavy a velký počet sebevražd. Mumie se stala předmětem náboženského uctívání a lidé z neštěstí stále obviňují vědce, kteří porušili hrob princezny.

Berijův dům

Sídlo na Malé Nikitské ulici v Moskvě děsí obyvatele už po celá desetiletí. Od konce třicátých let zde žil generální tajemník státní bezpečnosti SSSR Lavrentij P. Berija. Nyní je zde velvyslanectví Tuniska, v jehož chodbách se toulá duch Lavrentije Pavloviče. Očití svědkové tvrdí, že se někdo dotýká dokumentů a ničí je, a že v noci slyší těžké dýchání, kroky a kašlání. Duch se však neomezuje jen na jeden dům. Pokud se v noci vydáte na křižovatku poblíž sídla, pak můžete slyšet, jak se rozjede neviditelné auto. U auta se otevřou dveře, nasedne do něj muž a odjíždí.

Lovozero

Na počátku 20. století zde bylo zkoumáno děsivé duševní onemocnění, které se podobá masové psychóze. Tato nemoc zbavuje lidi vůle, nutí je opakovat děsiví příkazy a také velmi podivné akce jednu po druhé. Prostor a čas je zde zkreslený a gravitace je zde narušena. Milovníci všech mystických a neznámých jevů na Lovozeru hledají pozůstatky země Hyperborea či hominida Bigfoota.

Údolí smrti

Na západním svahu sopky Kichpinyč na Kamčatce se nachází Údolí smrti. Zvířata a ptáci zde pravidelně umírají, ale jejich mrtvá těla se nerozkládají. Nic mystického tady ale nenajdete. Studie ukázaly, že k jejich smrti dochází v důsledku vysoké koncentrace sirovodíku, oxidu uhličitého a sirouhlíku. Velké množství plynu se zde hromadí především v bezvětrném počasí. Pro lidi není Údolí smrti nebezpečné. To nejhorší, co se vám zde může stát, je, že budete trpět bolestí hlavy, dostanete horečku a pocítíte slabost. Pokud však vyjdete do kopců, kde fouká vítr, vaše zdraví se navrátí do normálu.