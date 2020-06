Video: Válka s minulostí. Čí pomníky zbourali aktivisté hnutí Black Lives Matter?

V USA masově bourají historické pomníky. Válka s pomníky začala na pozadí masových protestů, a to poté, co došlo k vraždě Afroameričana George Floyda, kterého zabil jeden policista. Sami protestující si ale nemyslí, že jde o vandalismus.

„Já říkám, že je to umění. Víte, co pomník představuje? Představuje otroctví. Otroctví nikdy neskončilo a právě proto jsme tady. Musí to skončit,“ řekl jeden z aktivistů.

Protestující požadují zbourat pomníky těm, kdo podporoval otrokářský režim. Ale našli se i lidé, kteří tento názor nepodporují.

„Nevzdělaní idioti, nechápou, že britské dějiny se lidé mají učit, a ne, aby je ničili lidé, kteří absolutně nechápou, co dělají, a kterým vyložili jen jednu stranu dějin, a jinou stranu nechtějí přijmout,“ řekl voják James.

V USA demontovali pomník ideologovi otrokářské politiky, Johnovi Calhounovi. Do přístavu v Bristolu byl hozen pomník obchodníkovi s otroky Edwardovi Colstonovi. Dostalo se ale i na pomníky Kryštofa Kolumba, a to za genocidu původního obyvatelstva USA. Vandalismu čelil také pomník Albertu Pikeovi ve Washingtonu, který zbourali a zapálili. Generál Pike byl odpůrcem osvobozování otroků. Vláda se snaží počínání vandalů zastavit. Pod ochranu byl vzat i památník Abrahama Lincolna, na němž stojí vedle otroků.

Akce vandalismu ale došly až do Evropy – například v Paříži zmrzačili pomník Colberta. V 17. století tento ministr zpracoval Code Noir, který reguloval vztahy mezi otrokem a majitelem. Zneuctění podlehly i pomníky Voltairovi a Lyauteyumovi. Oba nabyli svého majetku na kolonialismu.