Video: Omluvné gesto zlatého retrívra si okamžitě získalo srdce uživatelů internetu

Poté, co zlatý retrívr snědl kromě své dílu také kus určený pro jeho „bratra“, mu jeho majitelka dala najevo, že projevy chamtivosti nejsou lidmi v žádném případě schvalovány. Ale způsob, jakým jí pes dal najevo, že si to uvědomil, dobyl její srdce.

Štěně zlatého retrívra jménem Watson je opravdový gurmán. Jednoho dne tento pes ukradl dárek, který byl určen pro jeho bratra Kika, narozeného ze stejného vrhu. Majitelka to však zjistila a okamžitě svému mazlíčkovi za jeho prohřešek vyčinila. Také ho požádala, aby se za své chování omluvil. Netrvalo to dlouho a tento okouzlující „lupič“ udělal to, co panička chtěla. A dokonce vyjádřil svou lítost na kameru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A dog’s way of saying sorry Публикация от Watson & Kiko (@wat.ki) 22 Июн 2020 в 12:43 PDT

Extrémně dojemné omluvy

Na videu, které bylo zveřejněno na internetu, tento „zloděj“ požádal o odpuštění, ale udělal to tak, že dobyl srdce uživatelů internetu.

Majitelka se nejprve Watsona zeptala, zda si je vědom toho, co udělal.

„Chápeš, proč s tebou mluvím?“ ptá se.

„Dala jsem vám dárky. Tobě a Kikovi, vzal jsi je a snědl jsi i to, co patřilo Kikovi. Co bys mu v takovém případě měl říct?“ pokračovala ve svém kázání majitelka.

Okouzlující pachatel ji pozoruhodně poslouchal a pak si svou chybu uvědomil. Rovnou tedy zamířil ke svému psímu kamarádovi a objal ho svými tlapkami. V takovém objetí přitom vypadali jako lidé.

Díky tomuhle gestu majitelka na předchozí prohřešek určitě zapomene. Pejsek si navíc pravděpodobně ujasní svůj čin a bude i nadále využívat tenhle skvělý způsob, jak se omluvit.