Ten okamžik, kdy je příroda děsivější než horor: Dron natočil krvavou hostinu žraloků živících se mrtvolou delfína

Uvádí se, že se incident odehrál v Kalifornii, a to jen kousek od pobřeží, kde se surfaři bavili ve vodě.

Na videu můžeme nejprve vidět, jak se jeden obrovský žralok bílý přibližuje ke zdechlině a dlouho kolem ní krouží. V tu chvíli se k němu přiblíží loď s turisty, kteří celé věci přihlížejí. Žralok pomalu kouše do mrtvoly a tělo mrtvého delfína postupně zakrvácí vodu, ta všude kolem zčervená.

Velmi brzy z delfína zůstane jen polovina, pak se přibližuje i druhý žralok bílý. Dravci střídavě okusují tělo delfína. Když se od nich dron vzdálí, uvidíme, že jen kousek od nich plavou surfaři, kteří nic netuší a baví se dál.

Video je velmi podrobné a je natočeno ve vysoké kvalitě. Možná právě proto bylo mnoho uživatelů internetu zděšeno tím, co vidělo. Někteří vzhledem k tomu ocenili práci operátora, který dron řídil.

„Krásné záběry. Žraloci jsou opravdu velkolepí a velmi krásní,“ komentoval jeden z uživatelů.

Jiní poznamenali, že žraloci vykonávají velmi důležitou práci.

„Žralok udělal dobrou věc. Uklízí mrtvoly a oceány,“ uvedli v komentářích.

Žraloci vs. delfíni

Dané video je vzácným případem, kdy žraloci porazili delfína, ale obvykle se děje opačným směrem.

Žraloci jsou extrémně obezřetné a opatrné bytosti, a zároveň jsou osamělými predátory. Ve větším počtu se shromažďují jen velmi zřídka, s výjimkou období páření, i tehdy se ale prakticky okamžitě odlučují. Nicméně delfíni, na rozdíl od těchto vládců moří, se v oceánech a mořích pohybují ve skupinách a starají se o slabé nebo staré jedince. A samozřejmě společně loví a chrání se před nepřáteli.

Neznamená to ale, že právě delfíni jsou iniciátory útoků na žraloky. Naopak – častěji jako první útočí dravec. Čeká, až nejslabší člen opustí ostatní, a pak začne lov. Sytý a spokojený žralok pak odplouvá pryč.

Ale jakmile si delfíni všimnou svého pachatele, není mu co závidět. Skupina ho okamžitě obklopí a začne jej bít do těla svými silnými zobáky. A protože jsou delfíni velmi inteligentní, nejprve se zaměřují na nejzranitelnější místo dravce – žaberní štěrbiny. Hejno delfínů tak snadno dokáže žraloka zabít, a to zejména proto, že jsou při útoku mnohem silnější a pohyblivější.

Existuje mnoho případů, kdy hejno delfínů před útoky žraloků chránilo nejen sebe, ale také lidi. Jeden takový případ se stal dne 28. srpna 2007 na pobřeží amerického státu Kalifornie. Tehdy čtyřiadvacetiletý Todd Endris si šel s přáteli zasurfovat a byl přitom napaden nebezpečným žralokem bílým. Predátor tohoto muže kousl třikrát a odstranil mu i kůži ze zad a nohou. Dotyčného však najednou zachránila skupina delfínů, která jej obklíčila a dostala na břeh. Nebezpečný žralok byl zjevně vyděšený skupinou záchranářů, a tak odplul.