Video: Tohle věčně hladové štěňátko zlatého retrívra vás okouzlí

Rostoucí štěňata milují jídlo a nejsou dost vyspělá na to, aby si uvědomila, že nelze strkat nos do cizích věcí, což se například může stát, pokud najdou jídlo v misce jiného psa. Nicméně některá štěňata při tom vypadají tak nevinně, že jejich chuligánské činy jim snadno mohou být odpuštěny. V tomto videu se můžete podívat na to, jak se Theo, štěně zlatého retrívra, učí jíst jídlo svého staršího přítele Marshalla. Dospělý pes odzbrojený nevinností okouzlujícího štěňátka s tím pokorně souhlasí.