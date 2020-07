Video: Nebuď smutný, člověče! Mimořádně roztomilý zlatý retrívr se snaží potěšit svou páničku

Chování našich psích přátel je často hravé nebo dokonce i dráždivé a nesmyslné, ovšem jejich neuvěřitelná schopnost poskytovat podporu lidem, když jsou smutní, v žádném případě neumožňuje se od nich odvrátit. Protože to je přesně to, co má znamenat opravdové přátelství, tedy přirozenou touhu si navzájem pomáhat ve chvíli nouze.