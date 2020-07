Video: Unikátní japonská technika Kaizen, která každému pomůže překonat lenost

Téměř každý z nás si někdy v životě nastavil nějaké cíle a výzvy, kterých nakonec nedosáhl, nebo se mu nechtělo v této cestě nadále pokračovat. Skončí to většinou tak, že si řekneme, že ještě nejsme připraveni, že to uděláme až příští týden, příští měsíc, příští rok, nebo že to prostě nejde.

Proto na YouTubu získává velkou popularitu video popisující japonskou techniku zlepšení.

© Depositphotos / AndrewLozovyi Japonský profesor poradil, jak se rychle zbavit bolesti v kříži se z japonštiny překládá jako zlepšení nebo změna k lepšímu.

Podstata pojmu Kaizen jednoduše znamená neustálé zlepšování se. Japonští manažeři obecně tvrdí, že na prvním místě není zisk, ale kvalita, jelikož pokud se postaráte o kvalitu, tak zisk se zákonitě dostaví.

Autoři videa uvádí, že hlavní podstatou je najít cestu k neustálému zlepšování a dávají několik praktických rad, jak to udělat maximálně efektivně.

Uživatelé v komentářích mnohokrát uvedli, že tento problém mají absolutně každý den a dosud se jim nepodařilo svou lenost překonat.