Video: tento zlatý retrívr si opravdu umí užívat jízdu autem

Někteří majitelé domácích zvířat nemají problém s tím, aby je během cestování doprovázeli jejich čtyřnozí přátelé. Pokud vám takový doprovod činí nějaké potíže, podívejte se na naše video, které vám ukáže, jak lze psa převážet v autě, aniž by se během cestování nudil.

Video sdílené na YouTubu počátkem tohoto týdne ukazuje zlatého retrívra, který se nachází na zadním sedadle víceúčelového vozidla a pozorně sleduje aktivní pohyb stěrače zadního skla, aby ho konečně chytil.

I když přitom od paničky retrívra zaznívá poněkud pesimistická prognóza ohledně budoucího výsledku této snahy - „nepodaří se ti ho chytnout“, pejska to zjevně nevyvádí z míry. Ba naopak, stále vrtí ocasem a vypadá to, že je připraven si najít další aktivitu, která by ho mohla během cesty pobavit.