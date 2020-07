Video: Tenhle zlatý retrívr se horlivě snažil vylézt na lavičku. Štěstí ale neměl…

Jak se říká, čím výše stoupáš, tím tvrději spadneš. Cíl tohoto rozkošného pejska byl poměrně skromný – prostě se snažil dostat na lavičku. Zdá se však, že i tento snadný úkol byl mimo jeho síly. Koneckonců nemůže za to, že má stále krátké tlapy a příliš těsné vodítko.

Tohle video ukazuje, jak se zábavný zlatý retrívr jménem Leonard snaží vylézt na lavičku. Ale bez ohledu na to, kolik úsilí na to vynaložil, to bohužel vůbec nešlo. Svého cíle však nakonec dosáhl, ovšem jen na okamžik, protože pak náhodou proklouzl otvorem mezi sedadlem a opěradlem lavičky. Doufáme, že aspoň příště se tam normálně dostaneš, Leonarde!