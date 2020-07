Video: Psi našli v lese babičku, kterou pátrací oddíl hledal dva dny. Byla natolik vysílená, že se již neozývala

Margaritě Nikolajevně je 84 let. Důchodkyně šla do lesa na houby a ztratila se. Babičku nedokázali najít dva dny. Na volání záchranářů se už neozývala. Pátrací oddíl nalezl babičku díky psům. Pro Trjušu to byl první skutečný úkol.

Kdysi psa našli na ulici s obrovskou ránou na hlavě. Dobrovolníci mu zachránili život a pak pejska vzali do záchranářského oddílu. A po roce výcviku Trjuša zachránil svého prvního člověka.

Nedávno vědci provedli řadu experimentů a zjistili, že naši psi nás opravdu chtějí zachránit před zraněním, pokud vědí, jak to udělat.

Hlavní testy zahrnovaly 60 psů, kteří měli zachránit majitele uvězněného uvnitř velké krabice, která měla lehko posunovatelné dveře. Majitelé psů měli volat o pomoc zevnitř krabice.

Asi třetina psů zachránila svého majitele. Klíčem je, že ne každý pes pochopil, jak otevřít krabici, a podíl psů, kteří zachránili své majitele, velmi podceňuje podíl psů, kteří chtěli zachránit své majitele.

V testu, kde v krabici bylo jídlo bez přítomnosti majitele, 19 z 60 psů získalo svoji „svačinu“. Z těchto 19 psů jich 16 dokázalo osvobodit i svého páníčka ze zajetí v jiném experimentu, což je 84 procent. Zdá se, že většina psích společníků nám chce pomoci v dobách nouze, ale potřebují vědět, jak to udělat.