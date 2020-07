„Šílená podívaná!“ Samice keporkaka zoufale bránila své mládě před kosatkami a byla zachycena na videu

V pátek 24. července rybář Shane Stephen a jeho kamarád natočili tři kosatky, které pronásledovaly samici keporkaka a její mládě. Boj zvířat trval dvě hodiny.

„Dnes pod naší lodí plavalo hejno kosatek, než zahájilo dvouhodinový hon na mládě keporkaka přímo před našima očima,“ napsal Steven na Instagramu. Zdůraznil, že toto je ta nejbláznivější věc, kterou ve svém životě viděl.

Záběry ukazují samici keporkaka a její mladě, jak plavou vedle sebe, když zaútočily tři kosatky. Dva predátoři se jeden po druhém přibližují k matce a zkoušejí odpoutat její pozornost, zatímco třetí se snaží chytit čerstvě narozené mládě.

Zatímco matka zoufale bojovala proti útokům, kosatky chytly mládě. „Ano, je to kruté, a ne pro všechny, ale je to příroda a je to krásné,“ napsal Stephen.

Uživatelé sociálních sítí vyjádřili překvapení po tom, co viděli. „Jaká šílená podívaná! Matka příroda ví, jak nás překvapit,“ napsal jeden z nich.

Kosatky loví ve smečce a obvykle útočí na menší zvířata, jako jsou mořské želvy a velryby, v mělkých vodách.