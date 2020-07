Video: Přikryté symboly křesťanství během další modlitby v Hagia Sofia

Po rozhodnutí o přeměně chrámu na mešitu mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin oznámil, že veškerá náboženská ikonografie a symboly budou ponechány na místě a odkryty mimo časy bohoslužeb.

Připomeňme, že dne 10. července Nejvyšší turecký správní soud zrušil rozhodnutí z roku 1934 o přeměně chrámu Boží Moudrosti (Hagia Sofia) na muzeum. Krátce poté turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že podepsal dekret o přeměně chrámu na mešitu.

Hagia Sofia, v češtině chrám Boží Moudrosti, se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a to od roku 1985. Je to byzantský chrám z let 532–537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu. Jedná se o jednu z nejznámějších sakrálních staveb světa. Původní křesťanská svatyně s centrální kupolí a sídlo patriarchy byla po dobytí Konstantinopole Osmany (1453) upravena na mešitu (a později opatřena minarety). Téměř tisíc let (do dokončení katedrály v Seville v roce 1520) byla největší katedrálou na světě.