Podle komentářů novinářů z argentinských novin Clarin diváci z celého světa byli ohromeni, když viděli tank T-72B3, který se proměnil v „ponorku“ překonávající pětimetrovou hloubku řeky.

Video, které je tak ohromilo, původně zveřejnilo ruské ministerstvo obrany na svém kanálu YouTube, aby ukázalo, jak posádky tanků T-72B3 během zkoušek ovládají „podvodní řízení“.

Podle ruského ministerstva obrany byly tanky vybaveny „zvláštními vzduchovými kanály“, které jim umožňovaly ponořit se do vody až do hloubky pěti metrů, aniž by to narušilo jejich cestu nebo provoz nádrže. Řidiči tanků byli „vedeni zařízeními, vyhýbali se zastavení a ostrým zatáčkám“, uvedlo ministerstvo.

Argentinští novináři, kteří označili T-72B3 za „smrtící zbraň“, mimo jiné uvedli, že byli šokováni záběry z Orenburské oblasti.

„41tunový T-72 se vrhne do řeky hluboké pět metrů. A pak se objeví na druhé straně, aby pokračoval ve své misi, jako by se nic nestalo,“ popsali video novináři.

T-72B3 je třetí generace sovětského hlavního bojového tanku T-72, který se poprvé objevil v roce 1971. 24. června zapůsobil na diváky během přehlídky vítězství na Rudém náměstí.