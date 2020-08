Video: Ve městě Albany se střetli protestující Black Lives Matter a zastánci policie

Protestující do sebe navzájem strkali, pak do toho zasáhla policie a uklidnila situaci.

V desítkách amerických měst vypukly masové protesty doprovázené nepokoji a střety s policií kvůli smrti Afroameričana George Floyda. V některých státech nepokoje vyústily v pogromy, loupeže, střelbu a žhářství. Demonstranti obviňují policii a rasistické předsudky ve společnosti z toho, co se stalo.

George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu klekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče. Po vypuknutí nepokojů byli propuštěni čtyři policisté, jeden z nich byl obviněn z vraždy, další tři ze spoluúčasti na vraždě.

Protesty na podporu hnutí Black Lives Matter se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku.

Nepokoje v Portlandu a útok na ruského novináře

Kameraman ruské televizní stanice Pervyj kanal Vjačeslav Archipov, který natáčel pokus protestujících o zapálení vchodu soudní budovy v Portlandu, byl zasažen do paže obuškem, vzali mu kameru a rozbili ji o silnici. Samotný novinář byl povalen na zem. Jeho kolegyně Julie Olchovská natáčela na svůj

telefon stejnou scénu. Policista jí při útoku zezadu vzal telefon, popadl ji za hlavu a strhl jí helmu. Novinářka se také nadýchala slzného plynu a potřebovala pomoc místních lékařů dobrovolníků.

Není to poprvé, kdy byli novináři zraněni americkými policisty. 31. května byl korespondent RIA Novosti Michail Turgijev, který informoval o protestech v Minneapolisu, napaden policií. Nastříkali mu pepřový sprej do tváře poté, co jim ukázal svůj novinářský průkaz a představil se jako novinář. Policie zacházela s nacházející se poblíž skupinou amerického televizního kanálu VICE stejným způsobem.