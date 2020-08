Video: USA otestovaly a odhalily záběry mezikontinentální balistické rakety, které mají „varovat Rusko”

Video startu je zveřejněno na YouTubu.

Tři raketové cvičné hlavice odpálili na vzdálenost 6,5 tisíce kilometrů a zasáhly stanovené cíle umístěné v oblasti atolu Kwajalein, který je součástí Marshallových ostrovů.

„Základem koncepce jaderného odstrašení je ujištění, že žádný z odpůrců se necítí jistě, že může udeřit jaderným úderem a vyhnout se odvetnému úderu,” píše portál.

The Drive uvádí, že provedená zkouška „vypadá jako varování pro Rusko“. Portál tvrdí, že raketový start byl proveden z velitelského stanoviště umístěného v letadle E-6B Mercury vybaveném systémem Airborne Launch Control System (ALCS).

The Drive poznamenává, že obvykle během podobných startů raketa nese jednu cvičnou hlavici. Test provedený za použití hned tří hlavic by podle publikace mohl znamenat, že americká armáda provedla některé experimenty. The Drive připomíná, že dříve mezikontinentální balistická raketa se třemi hlavicemi byla odpálená 25. dubna roku 2018.