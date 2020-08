Podívejte se, jak se nechá gepard v tomto videu hladit. To byste od takové šelmy nečekali

Na twitterovém účtu Welcome to nature se objevilo video, kde je zachycen obrovský gepard, jak se roztomile tulí k ženě. Ta jej hladí za ušima a kočkovité šelmě se to zřejmě velmi líbí, jelikož v pozadí videa je slyšet, jak velká kočka vrní.

Some cheetah content pic.twitter.com/vXa92PmRpe — Welcome To Nature (@welcomet0nature) August 5, 2020

​Gepard štíhlý je kočkovitá šelma a je znám také jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Je to štíhlé dlouhonohé zvíře se žlutavým, černě skvrnitým kožichem. Žije především na savanách Afriky, malá populace přežívá i v Asii.

Jeho rychlost může dosahovat až 100 km/h, vyniká především ve schopnosti akcelerace. Právě tato skutečnost z něj činí jednoho z nejhbitějších savců v přírodě.

Gepard loví převážně malé kopytníky, jako je gazela Thomsonova, gazela Grantova nebo impala. Příležitostně uloví i drobnější savce. Po zabití kořisti dlouho odpočívá, teprve pak se snaží zkonzumovat najednou co nejvíce masa.

Za zmínku taktéž stojí, že gepardi nejsou takoví samotáři jako ostatní kočkovité šelmy. Matka zůstává dlouho s odrostlými koťaty, sourozenci také často zůstávají spolu. Dospělí samci tvoří skupiny o dvou až pěti jedincích.