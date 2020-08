Video: Co udělat, aby měla vejce zelený žloutek? Indický farmář se podělil o své domněnky

„Ani dosud nevíme, proč se to děje. Když výzkumníci navštívili naši farmu a zkontrolovali slepice a vejce, řekli, že je příčinou potrava, že slepice jedí hodně zelené potravy. Ale neřekli, co konkrétně to způsobuje. Teď čekáme se na výsledky laboratorních výzkumů,“ řekl Shiahbudeen.

Farmář také dodal, že nevěří tomu, že ojedinělou barvu žloutků způsobila potrava slepic.

„Potrava je stejná, jaká se dávala těmto kuřatům od doby založení farmy. Myslím si, že je to kvůli nějakým genetickým změnám, jinak by všechny slepice musely snášet vejce se zelenými žloutky,“ podělil se o své myšlenky muž.

„Zmutované brambory“

Dříve obyvatelku Francie Donna Porée, která se vrátila z tříměsíční karantény do svého bytu, vyděsil „zmutovaný brambor“, který vyklíčil v jejím domě.



V březnu si žena koupila v supermarketu pytel brambor za 2,25 liber (2,50 eur) s tím, že si je uvaří k večeři. Když ale byla oznámena restriktivní opatření v souvislosti s koronavirem, odjela ze svého bytu v Caenu ve Francii do karantény se svým přítelem a nechala brambory pod kuchyňskou deskou. Po návratu domů, o tři měsíce později, s hrůzou zjistila, že z brambor vyrostly klíčky připomínající chapadla, které se šířily po bytě. Žena musela klíčky odstraňovat několik hodin.