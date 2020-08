Video: Stovky zraněných, útok na ministerstva, smrt policisty. Situace v Bejrútu se vyostřuje

Protestující obviňují vládu z ledabylosti.

Masové protesty zachvátily Bejrút v sobotu. Jak informovala média, demonstranti vtrhli do budovy ministerstva zahraničních věcí, vzápětí do budovy vešly vojenské jednotky. Kromě toho se protestující pokusili dostat do budov několika dalších ministerstev, a to ministerstva ekonomiky, životního prostředí a ekonomiky. Terčem útoku se rovněž stala asociace libanonských bank.

Na ulicích bylo slyšet výstřely, protestující házeli kameny a petardy, zatímco příslušníci policejních jednotek začali používat slzný plyn. V důsledku sobotních protestů počet zraněných roste, jsou to už stovky lidí. Ministerstvo vnitra Libanonu informovalo o smrti jednoho policisty, k níž došlo v důsledku střetů s demonstranty.

Výbuch v bejrútském přístavu

Libanonský premiér Hassan Diab ve svém televizním projevu prohlásil, že příčinou tragédie v bejrútském přístavu, k níž došlo na začátku tohoto týdne, je korupce. Diab rovněž uvedl, že navrhne předčasné parlamentní volby. Podle jeho názoru je to jediná cesta k vyřešení současné systémové krize v Libanonu.

K výbuchu došlo v úterý v oblasti bejrútského přístavu. V důsledku výbuchu byly poškozeny budovy v polovině města. Počet obětí přesáhl 150 lidí, více než 60 je pohřešovaných, několik tisíc bylo zraněno. Jednou z obětí události je generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib Nizar Najarian. Lehce zraněna byla i premiérova žena, dcera a několik poradců.