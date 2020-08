Video: Tento pes již nedůvěřoval lidem a jeho záchrana si vyžádala mnoho času

Indonéští dobrovolníci potřebovali hodně času, aby tohoto starého toulavého psa chytli a odvezli do útulku. Pejsek si už toho zřejmě prožil dost, že už nedůvěřoval lidem.

Na to, aby dobrovolníci dokázali dostat z ulice tohoto nemocného pejska, potřebovali 30 dnů. Pejsek nenechal záchranáře, aby se k němu přiblížili a jídlo, které mu přinesli, nejedl. Asi 30 dnů po tomto šťastném nápadu se pejska podařilo odvézt do útulku. Tam ho pojmenovali Dobby, vyléčili ho a zahrnuli péčí a láskou. Ukázalo se, že je už dost starý a hodně si toho za svých 13 let dlouhý život zažil. Dobby rychle našel společnou řeč s jinými obyvateli útulku, ale nejvíce přilnul ke své kurátorce. A po dvou letech je pejsek zdravý a šťastný. Už z něj není ten starý a vypelichaný tulák, kterého tehdy našli.

Příběh psa Harrise

Tento pejsek se dostal do jednoho z amerických útulků polomrtvý. Byl vyhublý a nedokázal se dokonce postavit na nohy. Rány a infekce pokrývaly celé jeho tělo, ale dobrovolníci přesto věřili, že se Harris uzdraví, a ani na chvíli ho neopouštěli.

Zpočátku pes mohl jíst jen pomocí trubičky. Za 10 dní Harris dokázal pít sám a za další den se sám najedl. Pejsek však onemocněl pneumonií. Klidně ale vydržel všechny procedury.

Dobrovolníci pomohli pejskovi vstát na nohy. Když si Harris dokázal sednout bez jakékoliv pomoci, v útulku to byl opravdový svátek. Bylo třeba ještě pár dnů a pes začal chodit. Harrise začali vodit na procházky a on začal opět komunikovat.

Po měsíci a půl od chvíle záchrany začal Harris zase běhat!