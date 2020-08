Video: Recept domácích hranolek s parmazánem, který zachutnal celému internetu

Ovšem nebyly to jen mražené předsmažené hranolky do trouby. Udělal je hezky od začátku z brambor. YouTuber natočil celý proces smažení domácích hranolek s parmazánem a na konci je ochutnal a srovnal s bramborami, které prodávají fast foody.

Uvádí, že je to úplně jiná chuť, ale na to, že to dělal poprvé, to není špatné.

Nové nebezpečí fastfoodu

Dříve jsme ale psali o tom, že vědci uvedli nové nebezpečí fastfoodu. Tým výzkumníků z Australské národní univerzity zjistil, že konzumace fastfoodu způsobuje předčasné stárnutí mozku. Závěry vědců jsou zveřejněny v zprávě pro tisk na portálu MedicalXpress.

Nezdravá strava a ignorování fyzické zátěže organismu, tvrdí výzkumníci, vyvolává riziko vývinu cukrovky druhého typu, a zhoršuje kognitivní funkce, což může způsobit demenci a atrofii mozku.

Škody z nezdravých potravinových zvyků se stávají prakticky nezvratnými, když člověk dosáhne středního věku, zdůrazňují vědci.