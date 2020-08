Video: Krvavý souboj. Pokousaný surfař udeřil do tlamy žraloka lidožravého a strčil mu do tlamy úlomek prkna

Surfař v Austrálii se bránil pětimetrovému velkému bílému žralokovi tím, že ho udeřil do tlamy a strčil mu do tlamy úlomek prkna. Informuje o tom deník The Sun.

Odpoledne 31. července 28letý Phil Mammert surfoval na pláži Banker Bay. Najednou byl napaden velkým bílým žralokem.

„Seděl jsem na svém prknu a najednou mě žralok kousl. Další věc, kterou si pamatuji, je, že už jsem ve vodě a surfovací prkno je na polovinu,“ řekl Mammert. Přední část surfu plavala ve vodě a zadní část byla stále připoutána k noze.

„Zadní část desky byla mezi mnou a žralokem. Vzal jsem prkno oběma rukama a snažil se ho žraloku strčit do tlamy. Trvalo mi několik vteřin, než jsem si uvědomil, co se děje. Vypadalo to, jako by se všechno dělo ve zpomaleném záběru,“ vzpomíná Australan, který pak začal bít dravou rybu po tlamě.

Ostatní surfaři viděli, co se děje, a spěchali na pomoc. „Vzpomínám si, když jsem viděl, jakou velikost má hřbetní ploutve. Byl asi metr vysoký.byl stále blízko mě, když ostatní surfaři přišli na pomoc,“ řekl Mammert. „Tito chlapci jsou absolutní hrdinové. Zachránili mi život,“ zdůraznil.

Zraněného převezli na břeh a hospitalizovali. Lékaři mu zašili ránu na noze.

Dříve 17letý surfař během surfování zahynul při útoku žraloka u australského pobřeží 11. července, informovala o tom policie ve státě Nový Jižní Wales.

„Svědci oznámili policii, že mladík byl napaden žralokem, když surfoval ... u pláže Wooly u Graftonu,“ uvedla policie v tiskové zprávě.

Zraněného mladíka převezli na břeh, kde mu byla poskytnuta první pomoc, na místě však zemřel.

Úřady uzavřely pláže u místa tragédie.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý neboli žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na naší planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 metru. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů, kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.