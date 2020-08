Video: Hrozí zákaz TikToku v České republice? Záběry, které pobouřily český internet

Autor mluví o vlivu TikToku na společnost, o historii jeho vzniku a příčinách jeho možného zákazu v různých zemích.

Lukefry uvádí, že před pár měsíci zakázala indická vláda TikTok, nyní něco podobného zvažují v USA.

Zabývá se i otázkou, jestli hrozí něco podobného v blízké budoucnosti i v České republice? Proto bere komentář u Adama Zbiejczuka, kterého označuje za „konzultačního veterána v oblasti sociálních sítí“, a tiktokerky Terysy, kterou na TikToku sleduje téměř 600 000 uživatelů.

Video vyvolalo bouřlivou diskusi v komentářích. Většina se vyjádřila, že v Česku to bude hlavně zaležet na tom, co se s tím bude dít v USA.

„Myslím si, že když bude TikTok zakázán v Americe, tak bude ‚zakázán´ po celém světě. Google je americká společnost, ne? Trump jim zakáže distribuovat aplikaci na Google Play a pak bychom to museli stahovat jen přes apk soubory,“ zaznělo v komentářích.

Donald Trump mezitím už několikrát řekl, že plánuje zakázat aplikaci TikTok ve Spojených státech.

„Pokud jde o TikTok, ve Spojených státech ho zakážeme,“ citoval deník Hill Trumpa.

Trump uvedl, že by mohl využít nouzové ekonomické pravomoci nebo podepsat dekret pojednávající o formálním zákazu aplikace v USA. Podle deníku dal Trump také jasně najevo, že nepodporuje možnost nákupu aplikace americkou společností.

Dříve Trump řekl, že USA zvažují různá opatření proti aplikaci TikTok, a to včetně jejího zákazu.

Jak bezpečně používat TikTok?

Policie Slovenské republiky varuje mladé uživatele před nebezpečím používaní aplikace TikTok. Na svém profilu na Facebooku zveřejňuje rady, jak zabezpečit ochranu osobních údajů či zabránit šikaně.

„Pokud odmítáte uzamknout účet pro své přátele, uvědomte si, že mezi spousty neznámých přátel jsou lidé, kteří vám mohou a chtějí ublížit, a proto tomu přizpůsobte obsah svých videí. Zveřejňujte pouze takové videa, za které se nebudete stydět. Nezveřejňujte takové videa a informace, z nichž by neznámý člověk mohl zjistit, ve kterém městě či ulici bydlíte,” rádí slovenští policisté.

Dodává se, že šikanující uživatele je lepší zablokovat. Jestli však pokračují s obtěžováním jinou formou, měl by se teenager obrátit na rodiče, kamaráda nebo své učitele. Důležitým je, upozorňují policisté, řešit podobné situace s chladnou hlavou, neztrácet svou hrdost a nepřistupovat na podmínky vyděrače.

„Nepublikujte videa, na kterých jste spoře oblečeni, protože se touto formou podílíte na výrobě obsahu pro pedofily. Nikdy nikomu neposílejte své nahé fotografie nebo videa, ani ve formě soukromé zprávy,” uvádí se.

„Zapojujte se pouze do takových výzev, při kterých vám nic nehrozí (to, že někdo před vámi výzvu splnil, neznamená, že se vám to podaří),” stojí v radě.

TikTok

TikTok je aplikace čínské společnosti ByteDance. Je určena k vytváření a prohlížení krátkých videí. Od zahájení svého provozu v roce 2018 se stala lídrem v segmentu aplikací pro krátké videa v Číně a získává popularitu po celém světě.