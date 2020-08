Prosím, nepřestávej: Štěně zlatého retrívra je v sedmém nebi díky dotekům své paničky. Video

Video, které bylo zveřejněno na Instagramu, zachycuje roztomilé štěně zlatého retrívra, jehož jméno je Emmanuel. Tento pejsek se zdá být jen pár měsíců starý a už si patřičně užívá chvilky něhy a péče, které dostává od své majitelky.

Žena hladí a masíruje pejska na obličeji a uších. Štěně si to tak užívá, že ani neotvírá oči – je naprosto uvolněné a šťastné.

„Můžete to dělat celý den,“ napsal do komentářů k videu jeden z diváků, jako by navrhoval, co by štěně řeklo ... nebo možná jeho majitelka?