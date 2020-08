Neměl na vybranou: Muž zaútočil pěstí na velkého žraloka bílého, aby zachránil svou manželku. Video

Na jedné z australských pláží došlo k mimořádnému případu. Australan Mark Rapley se v sobotu ocitl v situaci, kdy musel vstoupit do souboje se žralokem bílým, který napadl jeho manželku Chantelle Doyleovou. Mark bil žraloka pěstí až do té doby, dokud Chantelle nepustil.

Zdánlivě obvyklý sobotní den na pláži poblíž australského města Port Macquarie ve státě Nový Jižní Wales se pro mladý pár totálně z minuty na minutu změnil. Pro Australany Marka Rapleyho a Chantelle Doyleovou se daný víkend stal bojem o své vlastní životy. Mladý muž dokonce musel udeřit velkého žraloka bílého, který před tím zaútočil na jeho manželku.

Podle Marka Rapleyho žralok napadl jeho manželku, když surfovali poblíž pláže. Při útoku dravce byl Mark ve vzdálenosti dvou metrů od Chantelle a hned si všiml, jak se ji žralok pokusil vtáhnout do vody. Díky tomu, že se Chantelle během útoku dokázala vyšplhat zpátky na prkno, jí Mark stihl pomoci. Po té, co se dostal na prkno své manželky, Mark začal bít dvoumetrového žraloka holýma rukama.

„Když vidíš matku svého dítěte, svou oporu, vlastně všechno, co máš v životě, tak prostě reaguješ,“ popisuje své pocity Mark.

Mark Rapley zápasil se žralokem až do té doby, dokud ji dravec nepustil. Hned poté, co zachránil svou manželku, ji Mark dotáhl k břehu. V současné době se Chantelle Doyleová nachází v nemocnici s závažnými tržnými ránami. Jak uvedl její manžel, Chantelle je silná a celkově je v pohodě, jen potřebuje dostatek času na to, aby se plně uzdravila.

Krvavý souboj surfaře se žralokem

Jak informoval deník The Sun, surfař v Austrálii se bránil pětimetrovému velkému žralokovi bílému tím, že ho udeřil do tlamy a strčil mu do ní kus prkna.

Osmadvacetiletý Phil Mammert odpoledne 31. července surfoval na pláži Banker Bay a najednou byl napaden velkým bílým žralokem.

„Seděl jsem na svém prkně a najednou mě kousl žralok. Další věc, kterou si pamatuji, je, že už jsem ve vodě a surfovací prkno je na půlky,“ řekl Mammert. Přední část surfu plavala ve vodě a zadní část byla stále připoutána k noze.

„Zadní část desky byla mezi mnou a žralokem. Vzal jsem prkno oběma rukama a snažil se ho žralokovi strčit do tlamy. Trvalo mi několik vteřin, než jsem si uvědomil, co se děje. Vypadalo to, jako by se všechno dělo ve zpomaleném záběru,“ vzpomíná Australan, který pak začal bít dravou rybu po tlamě.

Ostatní surfaři viděli, co se děje, a spěchali na pomoc. „Vzpomínám si, když jsem viděl, jakou velikost má hřbetní ploutve. Byl asi metr vysoký. Žralok byl stále blízko mě, když ostatní surfaři přišli na pomoc,“ řekl Mammert. „Tito chlapci jsou absolutní hrdinové. Zachránili mi život,“ zdůraznil.

Zraněného převezli na břeh a hospitalizovali jej v nemocnici. Lékaři mu zašili ránu na noze.