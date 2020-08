Video: Surové protesty v vypukly USA poté, co policisté zastřelili muže tmavé pleti

Národní garda byla povolána do města Kenosha (stát Wisconsin) v pondělí poté, co vypukly protesty kvůli zastřelení policisty muže tmavé pleti.

Policisté ve státě Louisiana při zadržení zastřelili muže tmavé pleti. Ochránci lidských práv považují tento incident za další příklad policejního násilí. Informuje o tom televize ABC.

Uvádí se, že ke střelbě došlo ve městě Lafayette ve státě Louisiana. A celá událost byla očitými svědky natočena na video. Americký svaz pro občanské svobody (American Civil Liberties Union, ACLU) to vyhodnotil jako „strašlivý případ policejního násilí vůči člověku tmavé pleti, který vedl ke smrti“, praví se v televizní zprávě.

Policie daného státu prohlásila, že její příslušníci byli v pátek večer zavoláni k malému obchodu kvůli muži, který vyhrožoval nožem. Při zadržení se pokusil o útěk, a tak policisté použili elektrické obušky. To ale nepomohlo. Poté, co chtěl muž s nožem vstoupit do jiného obchodu, začali policisté střílet. Uvádí se, že obětí je jednatřicetiletý Trayford Pellegrin.

Na videu, které pořídili očití svědci a které bylo zveřejněno na sociálních sítích, je vidět, jak nejméně šest policistů obkličuje mladého člověka, který chce vejít do obchodu. Poté na něj asi desetkrát střílí zblízka. Policie státu zahájila vyšetřování incidentu.

Protesty po smrti George Floyda

V desítkách amerických měst vypukly masové protesty doprovázené nepokoji a střety s policií kvůli smrti Afroameričana George Floyda. V některých státech nepokoje vyústily v pogromy, loupeže, střelbu a žhářství. Demonstranti obviňují policii a rasistické předsudky ve společnosti z toho, co se stalo.

George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu klekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče. Po vypuknutí nepokojů byli propuštěni čtyři policisté, jeden z nich byl obviněn z vraždy, další tři ze spoluúčasti na vraždě.

Protesty na podporu hnutí Black Lives Matter se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku.