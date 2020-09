Opravdové přátelství: Zlatý retrívr půjčuje dítěti svou hračku

Psi jsou úžasní přátelé, jsou energičtí, stateční, mazaní a nebojí se ani různých triků. Jsou však také loajální a starostliví. Jsou vždy rádi, když můžou chránit své lidské kamarády, zejména ty nejmenší. V tomto případě jsou také připraveni sdílet své hračky a jídlo s malými drobečky, jako kdyby to byla jejich vlastní štěnata.

Zlatí retrívři jsou známí svou poslušnou povahou. Není divu, že jsou tak považováni za nejlepší plemeno pro rodiny s malými dětmi. Jsou velmi trpěliví a ve většině případů nejsou agresivní proti lidem.

Hrdina našeho dnešního videa nebyl výjimkou. S takovým přítelem se nemusíte bát opustit své dítě, protože si můžete být jisti, že se o dítě postará.

Tento zlatý retrívr je velmi velkorysý a chápavý a je tak naprosto v pořádku, když si malé dítě vezme jeho hračku. Malé miminko chce jen zjistit, co to je za věc a pejsek to naprosto chápe, protože v konečném důsledku jsou si psi i lidi v mnohém velmi podobní.