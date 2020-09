Rakušan strávil 2,5 hodiny sezením v ledu a vytvořil tak světový rekord. Video

„Jde o to, aby se člověk vzdal negativního smýšlení, musí se motivovat a především věřit sám v sebe. To je to, co bych chtěl předat,“ uvedl Koeberl. Ani dvouhodinové sezení v ledové lázni však muži nestačilo. Poté, co vylezl, se vydal pro zmrzlinu.

Nový rekord vytvořil Rakušan minulou sobotu ve městě Melk v Dolním Rakousku. Tímto svým činem chtěl upozornit na tání ledovců a ukázat, že každý se může dostat i za své limity.

#RÉCORD 🏆 Con solo un traje de baño, el austriaco Josef Koeberl, batió su propio récord mundial, al permanecer en una caja llena de hielo por dos horas y media. La proeza tuvo lugar en Melk, Austria. pic.twitter.com/sz1HgQiFVY — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 6, 2020

Zápis do Guinnessovy knihy rekordů

​V únoru roku 2020 se ruský potápěč Alexej Molčanov zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, kdy proplaval pod ledem v Amerjevském lomu a na jeden nádech uplaval celkem 181 metrů.

Plavání pod ledem je jedna z těch nejobtížnějších disciplín tohoto sportu. A je to i samozřejmě pochopitelné. Jedna věc je, když se člověk potápí v bazénu, druhá věc však v úplně ledové vodě.

„Vím, jak málo sportovců zůstává v této disciplíně. A právě proto pro mě bylo velmi zajímavé vyzkoušet své síly právě tady, na novém území. Není to pro mě jen práce nebo koníček, ale celoživotní náplň, daň bezmezné lásce a úcta k mé matce, vzpomínka na její neocenitelný přínos pro naši společnou věc,“ uvedl.

Alexej Molčanov je čtyřnásobný mistr světa, držitel 18 světových rekordů a současný držitel světového rekordu ve volném plavání. Tento talent mají zřejmě v rodině – i jeho matka je několikanásobnou mistryní světa. A právě jí Alexej věnoval tento svůj nový rekord.

Sportovec vytvořil svůj první rekord v roce 2008, kdy uplaval celkem 250 metrů s monoploutví na jeden nádech. V dnešní době má Alexej mezi sportovci přezdívku „ten nejhlubší muž“.