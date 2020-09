„Pokud by šlo o švédského chlapa a muslimku…“ Video, na kterém muž praštil náhodnou ženu na ulici, rozzuřilo Švédy

Na internetu se objevilo šokující video ze Švédska, na kterém muž bez varování praštil a srazil ženu do bezvědomí jediným úderem. Doba ani místo incidentu dosud nebyly stanoveny. Video původně na Instagramu zveřejnil @Aliballotellii, ale účet byl později deaktivován.

Když oběť spadne na zem, je v pozadí slyšet muže, který incident natočil.

Zpravodaj Samhällsnytt informoval, že násilníkovi se říká Ali, je mu 20 let a žije v etnické enklávě Rosmård v Malmö, která je oficiálně známá jako „zranitelná oblast“. Není to poprvé, co tomuto typu útoku vystavil nevinné lidi.

Video vyvolalo na sociálních sítích bouřlivou reakci. Sledující označili útok za „nechutný“ a útočníka za „divocha“, přičemž poznamenali, že viník má „nulovou empatii a pravděpodobně také nemá mozkové buňky“, a tedy „nepatři do švédských ulic“.

„Představte si novinové titulky, pokud by šlo o švédského chlapa a muslimku,“ poznamenal jeden z uživatelů.

„Ano, ale provokovala chudáka muslima, když šla bez svého muže, protože to je ve Švédsku od nepaměti zvykem," napsal sarkasticky další.

Polarizace společnosti?

Luai Ahmed, který sám přijel do Švédska před šesti lety, dříve v komentáři pro Sputnik International poznamenal - ve švédské společnosti existuje hluboká polarizace, která pramení ze skutečnosti, že se v zemi snaží spoluexistovat dvě různé kultury.

„Polarizace byla zahájena imigrací. Jako příklad vždy uvádím - pokud do Jemenu přijde milion Švédů, došlo by ke stejnému druhu polarizace, ale jemenské obyvatelstvo by bylo mnohem agresivnější,“ sdělil.

Podle něj Švédové nechtějí, aby se muslimové „cítili na okraji společnosti“, ale chtějí, aby „si uvědomili, že Švédsko je světská společnost a křesťanská země“. Podotýká však, že kvůli politické korektnosti se o tom moc otevřeně nediskutuje, a občas lze za politické nekorektní vyjádření dostat pokutu či přijít o zaměstnání, což novinář popisuje jako „policejní dohled nad názory lidí“.

Zároveň říká, že muslimové, kteří věří, že čelí rasismu a xenofobii, tlačí sami sebe do extrému, a dodává, že problém není v tom, že jsou skutečně „odlišní“, ale „že se liší od norem a zákonů Švédska “.

Novinář si myslí, že by Švédové již neměli zametat svůj migrační problém pod koberec, protože společnost se stále více polarizuje kvůli etnickým, náboženským a kulturním rozdílům.

„Dnes (Švédové) kvůli globalizaci a masovému přistěhovalectví dosáhli bodu, kde je třeba tyto problémy projednávat a řešit,“ uzavírá Ahmed.