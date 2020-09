Čína na videu ukázala jaderný útok na americkou základnu v Tichém oceánu

Ve dvouminutovém videu letadlo vzlétá do vzduchu a útočí raketou s jadernou hlavicí na námořní základnu a bezpečně se vrátí na své letiště.

Cíl náletu není uveden, ale ve videu jsou použity letecké snímky přístavu Apra na ostrově Guam, kde se nachází největší základna amerického námořnictva v Tichém oceánu.

Vypuštěná raketa H-6 míří na jadernou ponorku, která se nachází u kotviště. Americké jaderné ponorky typu Los Angeles mají základnu na Guamu a střídají se zde už od roku 2001.

Xian H-6

Xian H-6 je několikrát modernizovanou variantou sovětského bombardéru Tu-16, který Čína vyrábí pod názvem Xian H-6 od konce padesátých let. Nejnovější modifikace H-6K byla přijata do výzbroje v roce 2011 a svoji náplní a výzbrojí je to celkem aktuální a moderní letoun, i když s téměř nezměněným kluzákem svého starého předka, což znamená, že nemá žádný stealth, žádné dlouhé lety a žádné super pevné materiály.