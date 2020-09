Beseda s kandidátem do Senátu Zdeňkem Hostomským

Dnes v Praze probíhá beseda s kandidátem do Senátu a ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Zdeňkem Hostomským, který kandiduje za nové politické hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty (ANK 2020) ve volebním obvodu 24 (Praha 9).

Zdeněk Hostomský vystupuje za racionální přístup k epidemii koronaviru, podporu vzdělání, vědeckého výzkumu a přenosu jeho výsledků do praxe nebo snížení byrokracie a zlepšení zákonodárství.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. je od roku 2012 ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Předtím, než se vrátil do České republiky, 26 let působil v USA v oblasti biotechnologického výzkumu, řídil vývoj nových protivirových a protinádorových léků. Později byl výkonným ředitelem v Centru výzkumu rakoviny farmaceutické společnosti Pfizer v Kalifornii. Jako ředitel ÚOCHB v Praze dohlížel na kompletní rekonstrukci areálu ústavu a zajistil další příjem z licenčních poplatků do roku 2025.

Dříve sociologická společnost Median na objednávku Českého rozhlasu zjišťovala, jak se Češi staví k Senátu. Senát je důležitý pro fungování demokracie podle 53 procent lidí, jak ukazuje průzkum společnosti Median. Opačný názor má 47 procent dotazovaných. Méně Čechů vidí Senát jako instituci podílející se na výběru a volbě klíčových institucí. Že tohle senátoři dělají, netuší vůbec celá pětina našich spoluobčanů.

S větším záporem lidé hodnotí schopnost napravovat chyby v zákonech. A co je tak trochu kuriózní, nejhorší hodnocení dostal Senát od lidí za předkládání vlastních návrhů zákonů. Ať už je to způsobeno nedůvěrou Čechů k přijímaným zákonům, nebo diletantstvím samotných senátorů, dotazovaní v této věci Senátu nefandí.