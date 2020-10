Video: Rozkošní zlatí retrívři si užívají procházku supermarketem

Video zveřejněné na Instagramu zachycuje muže s jeho dvěma zlatými retrívry v obchodním domě. Je na něm také vidět, jak tato trojice uvolněně kráčí mezi výlohami s potravinami.

Ale to, co dělá tohle video neuvěřitelně roztomilým, je především štěňátko, které majitel veze v dětském kočárku za doprovodu dospělého retrívra na vodítku, který neustále dohlíží na svého mladšího kamaráda. Vypadá to, jako by se o něj snad bál kvůli nezvyklému prostředí supermarketu.