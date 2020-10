Královský klid. Podívejte se na neuvěřitelnou reakci kočky na psa. Video

Všichni šťastní majitelé koček a psů vědí, že se jedná o nebezpečnou směs. Někdy existují výjimky a kočka se psem jsou spřízněné duše, nicméně je to spíše výjimka potvrzující pravidlo. Ve všech ostatních situacích jsou majitelé svědky skutečných bojů mezi domácími mazlíčky.

Nedávno se na Twitteru objevilo neuvěřitelně vtipné video se psem a kočkou. Postavy jsou velmi úžasné. Ve videu, které pravděpodobně zaznamenal majitel zázračného páru, můžete vidět, jak štěně kousne kočku do ocasu, vytáhne ji a provokuje. Kočka se chová jako královská osoba a zcela ignoruje to, co se děje za jejími zády. Je to legrační, že?