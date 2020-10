Video: Zlatý retrívr si užívá každou kapku piva

Co by mohlo být lepší než studené pivo za slunečného počasí? Takže naši čtyřnozí přátelé mají také někdy rádi pivo. Často majitelé dávají svým mazlíčkům pít zbytky piva, v malém množství to zdraví psa neuškodí. Ale jak moc je to zábavné!

Zlatý retrívr Bo z Colorada (USA) je pravděpodobně opravdovým znalcem pěnového nápoje. Ve videu, které bylo sdíleno majitelkou psa, vidíme, jak domácí mazlíček pilně olizuje láhev. Opravdová láska, že?

A nám nezbývá nic jiného, než se dívat a závidět načechranému znalci piva.