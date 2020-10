Schopnost užívat si jednoduchých věcí: Rozkošný zlatý retrívr miluje sezení v lesní páře. Video

Někteří psi nenávidí vodu natolik, že si nenechají své tlapky ani trochu namočit. Ale ostatní domácí zvířata milují hrátky v moři, řekách, lázních nebo dokonce v louži, takže jejich majitelé by měli být při procházce v parku obzvláště opatrní!

Zlatí retrívří zbožňují vše, co souvisí s vodou. Je to jedno z plemen nejvíce milující vodu. Hrdina našeho dnešního videa je skutečný milovník vody a špíny. Jen se podívejte, s jakou radostí se tento sněhobílý krasavec ponoří do vody.

Tento rozkošný zlatý retrívr se rozhodně těší na velký výlet v lese, a zdá se, že nic by nemohlo udělat psí den lepší. Malý potok ale dělá pejska ještě šťastnějším. Podívejte, jak pes leží přímo ve vodě. Buď opatrné, štěně, venku je zima, tak bys mělo jít domů a dát si tam pěknou teplou koupel.