Tu-154 vykonal v Rusku poslední civilní let. Video

V ruském civilním letectvu zbýval poslední letoun Tu-154, právě ten nyní vykonal svůj poslední let. Tu-154 letecké společnosti Alrosa přepravil 140 cestujících z jakutského města Mirnyj do Novosibirsku.

V roce 2002 patřil tento letoun leteckému podniku v Mirném, v roce 2013 se dostal do leteckého parku Alrosy.

„V posledních 18 letech nalétal téměř 27,5 tisíce hodin. Jen za dobu služby v letecké společnosti Alrosa vykonal Tu-154M 737 letů tam a zpátky, přepravil přes 160 tisíc cestujících, 1 224 tun nákladu a 52 tun pošty,“ oznámila tisková služba letecké společnosti.

Podle slov generálního ředitele Andreje Gulova tomuto letounu brzy vyprší certifikát letové způsobilosti. Po vyřazení z provozu zůstane na novosibirském letišti Tolmačevo, dokud nebude rozhodnuto o jeho dalším osudu.

Dopravní letoun Tu-154 byl vyvinut v konstrukční kanceláři Tupoleva. První let vykonal 3. října roku 1968, provoz byl zahájen 9. února 1972. Byl to nejmasovější sovětský tryskový dopravní letoun na střední tratě. Alrosa je jedinou společností, která vykonávala v posledních letech pravidelné lety s Tu-154M a Tu-134. Loni v květnu vykonal svůj poslední let letoun Tu-134 (palubní číslo RA-65693), po čemž byl předán Muzeu dějin letectva Tolmačevo. V září roku 2018 na novosibirském letišti proběhl slavnostní ceremoniál uvítání slavného Tu-154M Ižma, který letecká společnost Alrosa rovněž předala muzeu.