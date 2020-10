Video: „Stop covid podvod, svobodu, Demisi vlády.” Jak proběhl protest na náměstí Republiky?

Protestující drželi v rukou české vlajky a plakáty s nápisy třeba „Stop covid podvod”, „Demisi vlády“. „My občané, jsme se tu sešli, protože chceme protestovat proti vládě Andreje Babiše a proti ústavním opatřením,” řekl jeden z protestujících. Účastníci demonstrace vyzvali ke svobodě a pravdě, odsoudili teror a manipulaci a vyjádřili se proti novým opatření, která byla zavedena vládou.

V pondělí se opět sešla vláda a projednala zpřísnění současných opatření. Tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády oznámil další zpřísnění opatření. Vláda zavedla zákaz vycházení v noci, omezila se také prodejní doma obchodů.

Lidé se musí v případě policejní kontroly prokázat, kde pracují a zda jdou skutečně do práce, bude ale možné udělat to zpětně. Nově by pracovníci také měli být převedení na homeoffice a pracovat z něj, samozřejmě tam, kde je to možné.