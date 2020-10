Video: Rybář 80 minut tahal z vody 320 kilogramového tygřího žraloka

Dravou rybu 2,74 metru dlouhou chytil na hák Michael Draper z města Manjera v Západní Austrálii, který rybařil na břehu.

„Lov žraloků této velikosti je zakázán, je třeba je okamžitě pustit,” říká.

„Ale tento žralok se zoufale bránil, zamotal se do hustých řas 150 metrů od břehu a byl vyčerpán,” dodal.

„Lidé by si měli uvědomit, že žraloci nejsou stroje na zabíjení,” myslí si rybář. „Ano, voda potřebuje opatrnost, ale ne strach, protože vyděšení lidé dělají špatná rozhodnutí,” upřesnil.

Rybář ulovil nejrychlejšího žraloka na světě

Rybáři a jeho přátelům trvalo asi 80 minut, než vytáhli žraloka z vody. Poté se k němu vrhli, aby háček vytáhli a pustili ho. Podle Drapera ryba na souši strávila maximálně 50 sekund.

Dříve jsme psali, že 7. září ulovil 49letý rybář Rob Rennie žraloka o délce 3,4 metru. Je přesvědčen, že jeho úlovek je dvojnásobkem britského rekordu z roku 1971. Tehdy totiž rybáři ulovili nejtěžšího žraloka mako v historii země, který vážil 227 kilogramů.

„Myslím, že vážil asi 540 kilogramů,“ říká Rennie. „Pokud ano, mohl by překonat britský rekord. To by bylo úžasné. Pro záznam ale bylo nutné žraloka zabít, což jsme rozhodně nechtěli udělat,“ dodal.

Nakonec tak Brit svůj velký úlovek pustil zpět na svobodu.