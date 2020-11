V New Yorku se otevřely volební místnosti

Dnes v USA probíhají prezidentské volby, voliči míří do volebních místností, aby hlasovali v 59. prezidentských volbách v USA. Sledujte přímý přenos spolu se Sputnikem.

Američané volí mezi stávajícím prezidentem Donaldem Trumpem a jeho protivníkem Joe Bidenem.

Dříve komunistický poslanec Zdeněk Ondráček ve svém příspěvku na sociální síti napsal, že se jej lidé často ptají na jeho názor na volby v USA. Podle jeho slov je to však volba Američanů a on ji vezme na vědomí tak, jako i v jiných zemí.

Také uvedl, jak si myslí, že samotné volby dopadnou. „Moje osobní prognóza však je, že poražený se s tím nesrovná a výsledek zpochybní. Začnou nepokoje, zásahy policie, národní gardy a armády. Budou mrtví a zranění. Amerika tak paradoxně sama sobě naordinuje to, co dělá všude ve světě. Už se těším na to zpravodajství mediální žumpy ČT,“ napsal na Facebooku.