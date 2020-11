Tento zlatý retrívr je jednoznačně zastáncem distančního vzdělávání. A co vy?

Naše životy se od začátku pandemie dramaticky změnily. Nyní nejsme tak často off-line, jak bychom chtěli. Nyní je náš život distančním vzděláváním, distanční prací, nakupováním přes internet, dokonce i do muzea teď chodíme on-line. Čas, který trávíme před obrazovkami přístrojů, se výrazně zvýšil a zdá se, že to ovlivnilo naše chlupaté přátele.

Například zlatý retrívr Concetta (@concetta_lagolden) se zamiloval do distančního vzdělávání. Podívejte se na to, jak zblízka se dívá na televizní obrazovku, kde zřejmě jde nějaký dokument o psech. Je to neuvěřitelné.

Můžeme jen obdivovat takovou koncentraci pozornosti a doufat, že brzy bude práce na dálku a distanční studium na přání, nikoliv nucené.