Tisková konference ministra zdravotnictví Jana Blatného

Jan Blatný má v plánu navrhnout vládě zmírnění opatření proti koronaviru. V souvislosti s tím ministr školství Robert Plaga promluvil o tom, jak to vypadá s návratem žáků do škol. Podle jeho slov by se ve středu 25. listopadu do lavic mohly vrátit závěrečné ročníky středních škol, v nichž se obnoví i praktická výuka do 20 žáků. Od pondělí 30. listopadu by se pak měli v rotačním režimu vrátit do škol všichni žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií.

Pokud jde o základní umělecké školy či jazykové školy, v nich bude moci od středy 25. listopadu probíhat prezenční výuka „jeden na jednoho“.

Plaga mimo jiné podotkl, že jak ředitelé, tak i samotní studenti středních škol, žádali, aby se praxe vrátila co nejdříve. Právě v této oblasti totiž studenti „ztráceli“ nejvíce a bohužel nebylo možné tuto praxi nahradit distančně. Co se tedy týče postupného návratu do škol, ten podle Plagy vychází ze systému PES.