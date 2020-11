Video: Oddaný pejsek už 11 let čeká na svého zesnulého majitele u silnice. Co se stalo s jeho páníčkem?

Při tomto smutném incidentu totiž jeho majitele srazil Mercedes. Pes stihl před neštěstím uskočit. Teď na místě tragédie pes Míša zůstal žít. I když se lidé několikrát pokoušeli vzít si psa k sobě, on se vždy vracel zpátky k silnici.

Pes Míša bydlí v boudě. Lidé, kteří jezdí okolo, se ho snaží krmit. Ochránci zvířat ale žádají, aby si lidé psa vážili. Ne každý pes je totiž schopen být tak dlouho věrný a oddaný jednomu jedinému majiteli.

Hačikó ve světě

Případy věrných psů, kteří čekají na své páníčky celý život, se odehrávají po celém světě. Říká se totiž, že pes je tím nejvěrnějším přítelem člověka.

Například nedávno čekal jeden labrador v argentinském San Salvadoru de Jujuy u nemocnice na svého zesnulého majitele. Po smrti muže si totiž jeho příbuzní zapomněli vzít mazlíčka domů. Argentinec se dostal do nemocnice nečekaně. Byl v kritickém stavu a požádal kamarády, aby mu jeho miláčka přivedli do pokoje, protože se s ním chtěl rozloučit. Kamarádi psa na prosbu majitele přivedli, ale pak na něj zapomněli. Nakonec tedy pes zůstal opuštěn u vchodu do nemocnice a čekal na návrat páníčka.

Také kalifornská společnost pro záchranu zvířat bez domova již dříve zveřejnila skutečný příběh, který pojednává o psí věrnosti. Ochránci zvířat zveřejnili na Facebooku příběh psa jménem Madison, který strávil téměř měsíc čekáním na místě, kde ještě donedávna stál dům jeho majitelů. Zaměstnanci organizace osamělého psa krmili a pozorovali, jak střeží svůj bývalý domov. Později se ukázalo, že majitelé psa z těchto končin odcestovali, aby unikli před ničivými požáry. Svého mazlíčka si však s sebou vzít nestihli. Z domu nezbylo vůbec nic. I přesto však Madison ulici, ve které žil, neopouštěl. Pes se ale nakonec svých majitelů dočkal. Ti se údajně celý měsíc modlili, aby byl jejich mazlíček v pořádku.