Video: Protestující v Brazílii zpustošili supermarket Carrefour poté, co byl ochrankou tohoto obchodu zavražděn černoch

Lidé protestující v brazilském São Paulu zpustošili tamní supermarket Carrefour. Stalo se tak poté, co ochranka jednoho z obchodů daného řetězce ve městě Porto Alegre zbila černocha, který zraněním podlehl.

Na záběrech je vidět, jak lidé hází na obchod kameny, shazují zboží z polic a zapalují oheň.

Zmiňme, že nedávno se česká herečka a zpěvačka Eva Burešová objevila jako host v podcastu U Kulatého stolu, který mají na starosti Martin Klesnil a Patrik Fiala. V něm se dotyční snaží se svými hosty hovořit o tématech, o nichž jejich host jinde nemluvil. Tentokrát si tedy s Burešovou popovídali například o rasismu. Herečka si totiž myslí, že nás přílišná korektnost dožene do záhuby a domnívá se, že v dnešní době začíná být bílá rasa utlačovaná.

Tmavovlasá kráska dokonce přiznala, že přestala poslouchat americkou zpěvačku Beyoncé a uvedla, že jedním z důvodů bylo i to, že cokoliv běloši řeknou, musí se obhajovat a omlouvat.

„To je jeden z důvodů, proč jsem přestala poslouchat Beyoncé. Byla to moje modla a idol, teď je každá její píseň: my jsme nejlepší, my černoši jsme nejlepší, ty na nás nemáš, já mám tenhle zadek, tyhle vlasy… Přišlo mi, že nejsem hodna její hudby,“ uvádí.