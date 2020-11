John Kennedy: Záhadná smrt 35. prezidenta USA. Video

Záhadné okolnosti týkající se vraždy Johna Kennedyho dosud nebyly zcela objasněny. Průzkumy ukazují, že většina Američanů nevěří oficiální verzi toho, co se stalo.

Kdo a proč střílel na 35. prezidenta USA? Existuje několik alternativních teorií, ale žádná z nich nebyla potvrzena. Někteří obviňují americké speciální služby, jiní zase ty sovětské. K tragédii došlo 22. listopadu 1963 v texaském městě Dallas, kde se Kennedy nacházel v rámci své předvolební kampaně. Střecha auta, v němž jel Kennedy se svou manželkou, byla sklopena, aby lidé viděli svého prezidenta. Ve 12.30 hod ale zazněly výstřely. První kulka trefila Kennedyho do zad, druhá přímo do hlavy. Za půl hodiny Kennedy zemřel na resuscitačním oddělení. Bylo mu pouhých 46 let.

Po deseti měsících vyšetřování speciální komise uznala za vraha střelce jménem Lee Harvey Oswald. I tak ale nedokázala uvést jeho motiv. Dotyčný se však vynesení rozsudku nedožil. Dne 24. listopadu byl Oswald před očima celé Ameriky zastřelen.

Z davu vyšel majitel nočního klubu Jack Ruby a muže střelil přímo do břicha. Na žádost Jacqueline Kennedyové byl 35. prezident USA pohřben v uzavřené rakvi. Na její přání navíc na jeho hrobě hoří věčné světlo. Vzdát hold Johnu Kennedymu tehdy přišlo více než 200 tisíc lidí.

Pohřbu a posledního rozloučení se účastnili lídři devatenácti států. Sovětský svaz byl jedinou socialistickou zemí, která vyslala svého zástupce. Tím se stal náměstek předsedy Rady ministrů SSSR Anastáz Mikojan.

John Kennedy se narodil v bohaté rodině dne 29. května 1917. Byl absolventem Harvardu a ve 22 letech publikoval svou první knihu. V 1957 získal Pulitzerovu cenu za knihu Profily odvahy. Účastnil se bojů ve druhé světové válce. Po válce pak začal budovat politickou kariéru. V roce 1946 byl zvolen členem Sněmovny reprezentantů Kongresu USA za Demokratickou stranu. Dne 8. listopadu 1960 Kennedy předstihl v prezidentské kampani svého protivníka Richarda Nixona, kandidáta za Republikánskou stranu. Stal se tak nejmladším prezidentem v dějinách USA. A také prvním katolickým prezidentem.

Na svém inauguračním plese Kennedy tančil s černoškami, což do té doby nikdo před ním neudělal. Prezident byl obecně známý svou láskou k ženám. Na oslavě na počest jeho 45. narozenin mu Marilyn Monroe velmi smyslně zazpívala píseň Happy Birthday, Mr. President, což publikum utvrdilo v domněnkách o tom, že spolu mají poměr. Jen o několik měsíců později od tohoto významného večera, podle oficiální verze Marilyn Monroe spáchala sebevraždu. A i její smrt dodnes vyvolává různé otázky.