Podívaná jen pro silné povahy. Jaguár zabodl tesáky do 36kilogramového kajmana. Video

V brazilském národním parku Pantanal jaguár chytil 36kilogramového kajmana. Na video s těmito zvířaty upozornil deník The Daily Mail.

30letá Abigail Martinová z New Yorku založila neziskový projekt pro identifikaci jaguárů. V dubnu pozorovala velkou kočku zvanou Mick Jaguar a natočila na video, jak loví kajmana.

Jaguár na břehu řeky chytil 36kilogramového kajmana. Reptilie se mu pokusila vyškubnout. Velká kočka na okamžik uvolnila čelisti a pustila ho na trávu. Kajman se toho pokusil využít, aby dravci unikl.

Mick mu to ale nedovolil, zabodl mu tesáky do krku a odvlekl do křoví.

„Mick Jaguar je dobře znám svými vraždami velkých kajmanů před očima velkého počtu turistů. Není ve skutečnosti nejlepším lovcem, když ho ale budete dlouho pozorovat, určitě někoho chytí,“ řekla Martinová.