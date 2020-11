Uživatele internetu velmi překvapilo video, na němž se vyplašený ovčák snažil uniknout smečce štěňat corgi

Němečtí ovčáci jsou obvykle známí svou odvahou, vyvinutými hlídacími instinkty a silným sklonem k ochraně „svých lidí“. Ukázalo se však, že to neplatí v případě ovčáka jménem Happy, jenž pochází z Číny. Jeho majitelka v rozhovoru pro Daily Mail totiž promluvila o neobvyklém charakteru svého mazlíčka.

Na internetu se nedávno objevily záběry, na kterých je vidět, že po setkání s šesti přátelskými štěkajícími štěňaty corgi se majestátní pes začal chovat docela nervózně a pokoušel se před nimi utéct.

Paní Wangová, majitelka Happy a trenérka psů, ale řekla, že má její mazlíček přirozeně plachou povahu a byl vyškolen tak, aby se projevům nepřátelství vůči ostatním psům vyhýbal.

„Můj ovčák byl vždycky vcelku plachý. Od útlého věku jsem ho vždy učila, aby nebyl nepřátelský vůči ostatním. Byla jsem proto velmi ráda, když jsem viděla, že Happy nezaútočil na štěňata a snažil se jim vyhnout,“ vysvětlila 26letá majitelka psa.

Mnohé uživatele internetu ale chování ovčáka docela překvapilo. A jejich názory na jeho chování byly protichůdné. Některé například reakce psa na „útok corgi štěňát“ velmi potěšila.

„Jaký dobrosrdečný pes. Utekl, aby nešlapal na štěňata. Paráda,“ napsal jeden uživatel.

„Německý ovčák k nim byl tak laskavý. Nevydával žádné zvuky, aby je nevyplašil. Všichni jsou tak rozkošní,“ napsal další komentátor.

Jiní uživatelé ale naopak označili chování ovčáka za odchylující se od normy a vyčítali to majitelce.

„Počkejte, to znamená, že naučila psa, aby se bál druhých? Bát se ostatních ale vůbec není v pořádku, když psi mezi sebou obvykle rádi komunikují a hrají si,“ řekl Syb.

Čeho se psi nejvíce bojí?

Prezident Ruské kynologické federace Vladimir Golubev nedávno v rozhovoru pro Sputnik promluvil o hlavních obavách psů a o tom, jak můžeme pomoci našim milovaným mazlíčkům, aby se s nimi vyrovnali.

Kynolog hovořil zejména o jejich strachu z náhlých hlasitých zvuků, z jízdy v autě, o strachu ze tmy, z veterinárních klinik a ze samoty.

Podle jeho názoru by pro majitele psů mělo být nejdůležitější to, aby se ze zvířete nesnažil udělat nebojácné zvíře a spíše se snažil pochopit příčinu fobie a naučit se zastavit jeho paniku. Na to je pod něj nejlepší zaměstnat pejska jinou činností.

„Výborně pomáhají různé psí sporty, a také práce se cvičitelem a kynologem. Ne vždy jde zbavit pejska problému, ale učinit psí život příjemnější – to je plně proveditelný úkol,“ řekl.