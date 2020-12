Tisková konference poslaneckých klubů

„Tato mimořádná schůze byla svolána zejména za účelem projednat a posunout v legislativním procesu návrhy implementující doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) týkající se prevence korupce ve vztahu k členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům,“ bylo uvedeno na webové stránce Poslaněcké sněmovny.

Také nedávno součástí daňového balíčku, který vrátili senátoři po celodenní diskuzi do Poslanecké sněmovny, bylo kromě jiného i zrušení superhrubé mzdy.

Senátoři uvedli, že základní daňová sleva na poplatníka by se měla zvýšit z momentálních 24 840 korun ročně na 27 840 korun v příštím roce a v roce 2022 pak na 30 840 korun.

Co se týče verze z Poslanecké sněmovny, ta počítala s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Současně však mělo jít i o nárůst daňové slevy na poplatníka, a to na 34 125 korun ročně. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že přijaté senátní úpravy by měly znamenat výpadek rozpočtových příjmů ve výši necelých 100 miliard korun v roce 2021.