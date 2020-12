Tisková konference ministra zdravotnictví Jana Blatného

Dnes ve středu 16. prosince se premiér Andrej Babiš setká s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Navštíví páteřní nemocnice v Praze.

Během návštěv budou s vedením nemocnic jednat o připravenosti na očkování proti covidu-19.

Nouzový stav v Česku aktuálně platí do 23. prosince. Vláda 22. prosince požádá Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu.

Zmiňme, že společnost Pfizer by mohla začít dodávat svou vakcínu do Česka již od 28. prosince. Půlka půjde do Prahy a další polovina do Brna. Očkovat budou pouze centra ve větších nemocnicích, nikoliv lékaři v ordinacích. Očkování bude dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podle očkovací strategie budou mít přednost lidé nad 65 let a mladší osoby trpící vážnými chorobami.