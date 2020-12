iPhone vypadl z letadla z výšky 300 metrů a natočil svůj let na video

Ernesto Galiotto letěl v lehkém letadle a natáčel let kamerou telefonu pro jeden ze svých projektů. Když muž vzal chytrý telefon do jedné ruky a vytáhl jej z otevřeného okna, přístroj mu kvůli silnému proudění vzduchu vypadl.

Okamžik, kdy chytrý telefon vyrazil z rukou režiséra vítr, zachytily videokamery v kokpitu. Pilot, když si všiml, co se stalo, řekl: „Ach, další. To se stává.“

To, co dokázal zaznamenat samotný iPhone, vypadá nečitelně. Přístroj jako by se bleskově otáčel po dobu 10 sekund letu a pak spadl na zem obrazovkou dolů.

„Doufal jsem, že ho najdu. Pomyslel jsem si: Pokud nespadl do vody, najdeme ho,“ vzpomíná Galiotto.

Brazilec zkontroloval polohu telefonu prostřednictvím GPS. K jeho překvapení telefon stále fungoval a to po 12 hodinách bez nabíjení a ležel uprostřed pláže. V důsledku pádu na iPhonu zůstalo jen několik škrábanců, ačkoli byl chráněn pouze jednoduchým silikonovým pouzdrem.