Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes vystoupí na tiskové konferenci

Dnes ve středu 23. prosince ministr zdravotnictví Jan Blatný vystoupí na tiskové konferenci. Bude se diskutovat o aktuálním vývoji epidemie covidu-19 a podmínkách přesunu země do pátého, tedy nejvyššího stupně systému PES.

Včera večer Poslanecká sněmovna podpořila návrh vlády a prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů. Ten tak nyní bude platit do 22. ledna. Poslance k prodloužení nouzového stavu urgovali premiér Andrej Babiš a Jan Blatný.

Mimo to statistiky ministerstva zdravotnictví uvádí, že za úterý 22. prosince přibylo 10 821 pozitivních případů. Dané číslo je o téměř tři tisíce případů vyšší, než byl údaj z úterý minulého týdne. Epidemický index PES stoupl ze 76 na 81 bodů a naše země je tak již 6. den v pátém, nejvyšším, stupni pohotovosti.

Zmiňme, že dříve, v pondělí, Evropská komise schválila podmínečnou registraci vakcíny od firem Pfizer a BioNTech na trhu Evropské unie. To znamená, že do Česka by z belgického skladu měla první várka 975 dávek vakcín dorazit již v sobotu 26. prosince.