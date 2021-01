Co by takové apokalypse řekl Hitchcock? V Římě z nebe padají mrtví ptáci. Video

Stovky mrtvých ptáků padaly z nebe jako jakýsi apokalyptický déšť, který na Silvestra děsil římské občany. Informovala o tom italská média.

Podle zpravodajského portálu Roma Today uživatelé zveřejnili spoustu falešných fotografií na sociálních sítích, ale pravdou je, že velké množství ptáků, hlavně špačků, bylo skutečně nalezeno mrtvých v několika částech města, včetně stanice Termini, Via Nazionale a Via dei Fori Imperiali.

Podle LIPU (Italská liga pro ochranu ptáků) mohla být zlověstná událost způsobena hlasitým ohňostrojem, který ptáky vyděsil.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

​ Podle vědců by špačci, kteří jsou společenskými ptáky, mohli vytvořit velké hejno, které by mohlo strávit noc na stromě. Když uslyšeli, jak ohňostroj exploduje, mohli tito opeření tvorové v panice vzlétnout a narazit do sebe, stromů nebo drátů, což mělo za následek toto děsivé úmrtí.

V prosinci Sputnik psal o tom, že záchranáři ruské metropole provedli docela nezvyklou operaci poté, co obdrželi od nelhostejných obyvatelů Moskvy volání, že v jednom z vodojemů uvízla v ledu kachna.

Záchranáři ptáka dopravili na břeh, kde jej předali do rukou svědků incidentu.

Kachna skončila v rehabilitačním centru pro zvířata.